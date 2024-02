Canntab Therapeutics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Canntab Therapeutics-Aktie wird in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,005 CAD) eine Abweichung von -50 Prozent aufweist. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 0,01 CAD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Canntab Therapeutics ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt sich überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Canntab Therapeutics zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Canntab Therapeutics-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.