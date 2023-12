Canntab Therapeutics Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Canntab Therapeutics als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, ebenso wie der RSI25 von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Die Diskussionen in den sozialen Medien über Canntab Therapeutics waren zuletzt von ausschließlich negativen Meinungen geprägt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canntab Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,005 CAD liegt somit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz eine neutrale Einschätzung der Canntab Therapeutics-Aktie.