Canntab Therapeutics Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Canntab Therapeutics herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Canntab Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was bedeutet, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Canntab Therapeutics-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Canntab Therapeutics festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Canntab Therapeutics für diese Stufe ein "Neutral".

Die Canntab Therapeutics ist derzeit -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -50 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Canntab Therapeutics ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".