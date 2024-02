Canntab Therapeutics Aktie: Füße still halten!

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Canntab Therapeutics-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Normalzustand unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" bewertet, da die Aktie deutlich unter dem Trendsignal liegt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare größtenteils neutral waren, jedoch in den letzten Tagen überwiegend positiv ausfielen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung der Canntab Therapeutics-Aktie basierend auf den analysierten Faktoren.