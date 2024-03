Canntab Therapeutics Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Canntab Therapeutics wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 CAD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,005 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert. Somit erhält die Canntab Therapeutics-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder deutlich positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Canntab Therapeutics überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Canntab Therapeutics-Aktie in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating.