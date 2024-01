Cannovum Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cannovum Cannabis in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In diesem Zeitraum wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Änderungsrate der Stimmung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Vergleich zum normalen Niveau unverändert. Dadurch erhält die Cannovum Cannabis-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,875 EUR liegt. Dies führt zu einem Abstand von -65,6 Prozent zum GD200 und -22,84 Prozent zum GD50. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cannovum Cannabis derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 70,59 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 81,9 Punkten. Aus diesem Grund wird die Aktie auch im Hinblick auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält die Cannovum Cannabis-Aktie aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, der neutralen Bewertung von Sentiment und Buzz und der negativen technischen Analyse ein Gesamtrating von "Schlecht".