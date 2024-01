Cannovum Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Cannovum Cannabis bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten Tagen zeigen sich keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Cannovum Cannabis derzeit um 24,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 63,01 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Cannovum Cannabis als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 86,36 und der RSI25 für 25 Tage bei 88,66, was beide zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Cannovum Cannabis kaum Veränderungen aufweisen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "neutral". Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "neutral" in Bezug auf die weichen Faktoren.

Insgesamt bleibt die Stimmung der Anleger rund um Cannovum Cannabis neutral, sowohl anhand der Diskussionen in sozialen Medien als auch anhand der technischen und weichen Faktoren.