Cannovum Aktie: Finger weg?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Meinungsbildung bezüglich Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Cannovum Cannabis wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu dem Gesamtergebnis "Neutral" beiträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse. Der RSI für Cannovum Cannabis steht aktuell bei 100, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine negative Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Cannovum Cannabis. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cannovum Cannabis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein deutlicher Abwärtstrend. Die Aktie wird daher als "Schlecht" bewertet. Diese Einschätzung wird nochmals bestätigt, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Insgesamt wird die Cannovum Cannabis-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Stimmungsanalyse heraus als "Schlecht" eingestuft.