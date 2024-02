Cannonau Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von Cannonau wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0105 USD liegt, was einer Abweichung von -47,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,0105 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 79,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Cannonau also auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderungen für Cannonau als "Neutral" eingestuft werden. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als eher neutral beschrieben, wobei in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen technischen Analysen und der Betrachtung des Anleger-Sentiments eine eher negative Bewertung für die Cannonau-Aktie.