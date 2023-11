Cannlabs Aktie: In Lauerstellung

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Zusätzlich gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cannlabs. Daher bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Cannlabs liegt aktuell bei 0,01 USD, während der Aktienkurs bei 0,009 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,01 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" mit einem Abstand von -10 Prozent führt. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Schlecht".

Relative Strength Index (RSI): Der RSI ermöglicht die Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Die Cannlabs-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 37,5 Punkten. Somit erhält die Cannlabs-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso fand keine bedeutend intensivere oder weniger intensive Diskussionen über das Unternehmen statt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cannlabs-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.