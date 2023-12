Cannindah Resources Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Cannindah-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,14 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,091 AUD lag, was einem Abstand von -35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,1 AUD, was einer Differenz von -9 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cannindah. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Cannindah in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert wurde, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cannindah daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Hinsichtlich des Relative Strength-Index (RSI) wird die Cannindah-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 51,85 und der RSI25 bei 52,38, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.