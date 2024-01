Cannindah Resources Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Cannindah-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,095 AUD weicht davon um -32,14 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 AUD), liegt der letzte Schlusskurs um +5,56 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Cannindah-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Cannindah-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Cannindah in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,1 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der weniger stark schwankt, liegt bei 57,35 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Cannindah-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.