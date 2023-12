Cannae Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird zur Analyse der Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen verwendet. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird als normal angesehen. Der aktuelle RSI-Wert für Cannae liegt bei 45,11, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Eine erweiterte Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt einen Wert von 34 für Cannae, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Cannae im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cannae derzeit bei 19,07 USD liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 19,86 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200 und zu einer guten Bewertung in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cannae wird auch berücksichtigt. Analysen der sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ ist und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus diesen Bewertungen, dass Cannae neutral bis schlecht bewertet wird, sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende und die Anlegerstimmung.