Mit Cannabix wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der gleitende Durchschnittskurs der Cannabix-Aktie liegt aktuell bei 0,28 CAD, während der tatsächliche Kurs bei 0,18 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -35,71 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In ähnlicher Weise weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,22 CAD auf, was einer Distanz von -18,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Cannabix über einen längeren Zeitraum gering sind. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf das Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cannabix liegt bei 63,64, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,36, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cannabix ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung.