Cannabix Tech korreliert THC in Atem und Blut mit seiner Hardware in einer Studie im Süden der USA

Cannabix Technologies Inc. (OTCPK:BLOZF) (CSE:BLO), Entwickler von Marihuana-Atemtestgeräten für die Strafverfolgung und den Arbeitsplatz, testet weiterhin erfolgreich eine Ergänzungsversion seiner FAIMS-Technologie zum Nachweis von THC und verwandten Analyten in menschlicher Atemluft in einer neuen umfassenden Multi-Analyse-Studie von Probanden unter dem Einfluss von Marihuana im Süden der Vereinigten Staaten. In der Studie im Süden der USA arbeitet Cannabix mit Toxikologen und… Hier weiterlesen