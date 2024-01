Cannabix Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cannabix basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral waren. Es gab drei Tage mit positiven Themen und zwei mit überwiegend negativer Kommunikation. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cannabix-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,225 CAD weicht somit um -19,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,22 CAD, was nahe dem letzte Schlusskurs (+2,27 Prozent) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Cannabix in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cannabix-Aktie liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 49,02 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Aktie von Cannabix aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung.