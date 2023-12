Cannabix Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Im Falle von Cannabix wird das Unternehmen anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,64 Punkten, was bedeutet, dass die Cannabix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Cannabix weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cannabix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen zu erkennen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass Cannabix sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cannabix. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Cannabix aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.