Cannabix Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cannabix war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Cannabix.

In technischer Hinsicht wird die Cannabix derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,26 CAD, während der Aktienkurs bei 0,21 CAD liegt, was einer Abweichung von -19,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,21 CAD zeigt keine Abweichung. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat ebenfalls abgenommen, was dazu führt, dass die Cannabix-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cannabix liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".