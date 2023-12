Cannabix Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Cannabix hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,29 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,195 CAD, was einem Unterschied von -32,76 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird der Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung erteilt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen mit 0,24 CAD bzw. einem Rückgang um 18,75 Prozent ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cannabix liegt bei 63,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cannabix eingestellt waren, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cannabix daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Cannabix in den vergangenen Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.