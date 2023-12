Cannabis Sativa Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Cannabis Sativa eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cannabis Sativa daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Cannabis Sativa zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cannabis Sativa blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Cannabis Sativa die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Cannabis Sativa momentan als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cannabis Sativa in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cannabis Sativa gegenüber dem Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.