Cannabis Sativa Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und kann diese sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Cannabis Sativa wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild auch zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Cannabis Sativa eingestellt waren. Es gab drei Tage lang ausschließlich positive Diskussionen, ohne jegliche negative Äußerungen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral gestimmt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Cannabis Sativa daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cannabis Sativa liegt bei 15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ist Cannabis Sativa weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Cannabis Sativa in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende wird Cannabis Sativa mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (88,68 %) als niedriger bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 88,68 Prozentpunkte beträgt.