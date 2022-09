Cannabis Market Intelligence Plattform Pistil Data führt neue Produkte ein

Pistil Data, eine Cannabis-Marktinformationsplattform, ist jetzt in jedem legalen US-Bundesstaat tätig und plant bis Ende des Jahres nach Kanada zu expandieren. Das Unternehmen brachte zwei neue Marktforschungsprodukte für Einzelhandelsabgabestellen und Marken auf den Markt, Pistil for Retail und Pistil for Brands. Gegründet von Führungskräften von Google (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) und Baker Technologies, macht Pistil's IP Marktinformationen für Cannabisunternehmen aller Größen zugänglich.… Hier weiterlesen