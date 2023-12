Im Cannabis Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 88 für die Im Cannabis-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Im Cannabis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer Aspekt bei der Bewertung einer Aktie sind die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in Online-Diskussionen. Die Diskussionsintensität der Im Cannabis-Aktie war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Wert für Im Cannabis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Im Cannabis-Aktie derzeit bei 0,74 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,355 USD liegt. Die Abweichung zum GD200 beträgt somit -52,03 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,48 USD, was zu einer Abweichung von -26,04 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Zuletzt ist auch das Anleger-Sentiment ein wichtiger Faktor. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Im Cannabis-Aktie veröffentlicht. Dennoch gab es in den letzten Tagen weder stark positive noch stark negative Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".