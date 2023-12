Im Cannabis Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Im Cannabis-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Analyse, Relative Strength Index und Anlegerstimmung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,73 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 0,39 USD, was einer Abweichung von -46,58 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,46 USD eine Abweichung von -15,22 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Im Cannabis-Aktie einen Wert von 44,31 für den RSI7 und 57,26 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, was auch durch die hauptsächlich positiven Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage bestätigt wird. Die Anlegerstimmung erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger und eine erhöhte Diskussionsintensität über das Unternehmen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Im Cannabis-Aktie.