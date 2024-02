Im Cannabis Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie Im Cannabis derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,65 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,331 USD) um -49,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,3 USD, was einer Abweichung von +10,33 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für Im Cannabis.

Beim Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 33,76, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, mit einigen positiven und vereinzelten negativen Themen. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie Im Cannabis.