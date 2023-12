Cannabics Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie von Cnbx verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Cnbx innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft sind, mit einem RSI-Wert von 50. Die Redaktion bewertet die Situation daher als "Neutral". Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin, mit einem RSI-Wert von 50. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cnbx-Aktie zeigt, dass der Wert für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 USD liegt, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Die gleitende Durchschnittsbetrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch einen Wert von 0,01 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Cnbx wird neutral eingeschätzt, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Befunde sowie die Themen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Tendenz. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.