Cannabics Aktie: So nicht zu erwarten!

Während der letzten Wochen hat die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Cnbx deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Marktteilnehmer geführt hat. Dies spiegelt sich auch in der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger wider, da über Cnbx weniger diskutiert wurde als üblich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cnbx derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49%. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Cnbx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,01 USD weicht also um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass Cnbx weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Cnbx-Aktie aufgrund dieser Analysen eine "Schlecht"-Bewertung.