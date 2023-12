Cannabics Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Cnbx betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Cnbx momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,01 USD, was eine Abweichung von -50 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ist dieser mit einem aktuellen Wert von 0,01 USD ähnlich hoch. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Cnbx auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Cnbx in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cnbx wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, und positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cnbx. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.