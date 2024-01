Cannabics Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Diskussionen über Cnbx in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Stimmung und Einschätzungen der Anleger. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,02 USD für die Cnbx-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 USD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,01 USD, was eine positive Bewertung erzielt. Insgesamt erhält die Aktie von Cnbx daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Signal für die Cnbx-Aktie. Der RSI für sieben Tage liegt bei 50 und der RSI für 25 Tage bei 33,33, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Cnbx aktuell 0 Prozent, was mit dem Mittelwert für diese Aktie in Einklang steht. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Cnbx eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.