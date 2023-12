Canna Global Acquisition Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Canna Global Acquisition Corp":

Die Canna-global Acquisition-Aktie wird nach einer technischen Analyse als neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beläuft sich auf 10,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,88 USD lag, was einer Abweichung von +1,21 Prozent entspricht. Auch im Rahmen des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs mit 10,84 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +0,37 Prozent. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Canna-global Acquisition wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die allgemeine Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Canna-global Acquisition-Aktie in beiden Punkten ein "Neutral"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei einem Niveau von 53,8 und einem RSI25 von 46,72 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".