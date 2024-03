Canna Global Acquisition Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Challenger":

Die technische Analyse der Canna-global Acquisition-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,87 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 11,065 USD liegt, was eine Abweichung von +1,79 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,07 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Canna-global Acquisition ist positiv, da in sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canna-global Acquisition-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Canna-global Acquisition daher eine "Neutral"-Bewertung für alle analysierten Punkte.