Canna Consumer Goods im Check!

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Verhalten von Conservative Media Broadcast & Journalism in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Stimmungsänderung beobachten und analysieren. Dies liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild in den vergangenen Monaten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In der Gesamtbewertung erhält Conservative Media Broadcast & Journalism daher eine Einstufung als "Neutral".

Relative Strength Index: Zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Conservative Media Broadcast & Journalism liegt bei 59,09 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 52,22, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Conservative Media Broadcast & Journalism beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Conservative Media Broadcast & Journalism-Aktie bei 0,06 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,108 USD, was einem Unterschied von +80 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,13 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-16,92 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Conservative Media Broadcast & Journalism daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.