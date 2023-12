Canna Consumer Goods Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Conservative Media Broadcast & Journalism-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,05 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,12 USD weicht somit um +140 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 0,14 USD für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Conservative Media Broadcast & Journalism im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 22,4 Prozentpunkte weniger als die üblichen 22,4 % in der Branche sind. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 59,68 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 56,96, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz auf Basis der Internet-Kommunikation erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Conservative Media Broadcast & Journalism-Aktie.