CannaPharmaRx Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse zeigt, dass die Cannapharmarx-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0011 USD liegt, was einer Abweichung von -89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,01 USD zeigt eine Abweichung von -89 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Cannapharmarx-Aktie als neutral ein. Der RSI7-Wert liegt bei 84,62, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25-Wert von 56,2 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Die Bewertung dieses Kriteriums lautet daher "Neutral", da weder eine positive noch eine negative Tendenz in den sozialen Medien erkennbar war.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.