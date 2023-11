CannaPharmaRx Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Cannapharmarx befindet sich technisch gesehen derzeit weit entfernt vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 und 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig "Schlecht" und langfristig "Schlecht" Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Kommunikation über Cannapharmarx war weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cannapharmarx eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cannapharmarx liegt bei 49,56, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Cannapharmarx eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf den technischen Analysen, dem Sentiment und dem RSI.