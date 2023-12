Cann Group Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Cann Group":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cann diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie durch die Redaktion in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da dies bei Cann nicht der Fall war, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders gesagt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wurde Cann in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Cann-Aktie ein Durchschnitt von 0,13 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 AUD, was einen Unterschied von -23,08 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,11 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-9,09 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cann in Bezug auf die einfache Charttechnik daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cann-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird eine Bewertung als "Neutral" abgegeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Cann-Aktie in Bezug auf den RSI.