Cann Group Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Cann Group":

Die technische Analyse der Cann-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,073 AUD weicht daher um -39,17 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Cann-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Infolgedessen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich in den negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Bezüglich der Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cann-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (65) als auch der RSI der letzten 25 Tage (67,61) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Cann-Aktie.