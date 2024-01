Cann Group Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Cann Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Cann bei 66,67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale vorliegen. Auch der RSI25-Wert von 55 zeigt ein neutrales Signal für die Aktie. Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine neutrale Einstufung.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ermittelt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cann-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 0,13 AUD. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,097 AUD (Unterschied -25,38 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung der Aktie auf dieser Basis führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,11 AUD liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-11,82 Prozent), sodass auch hier ein schlechtes Rating resultiert. Damit erhält die Cann-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von Cann eher neutral ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf ein neutrales Rating hin. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral, wie aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für die Aktie führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die aktuelle Analyse auf verschiedene neutrale Signale für die Aktie von Cann hinweist, sowohl hinsichtlich des RSI, der charttechnischen Entwicklung als auch des Sentiments und Buzzes. Dies stellt eine wichtige Information für Investoren dar, die sich ein umfassendes Bild über die aktuelle Situation der Aktie machen wollen.