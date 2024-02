Cann Global Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Cann Global-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,021 AUD, was einem Unterschied von +5 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 AUD weist mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine +5 Prozent Abweichung auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt es Anzeichen dafür, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu beurteilen. In den sozialen Medien war Cann Global zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen haben sich jedoch vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen breitgemacht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cann Global-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Cann Global-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.