Cann Global Aktie: Quo vadis?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Cann Global herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Cann Global weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält das Cann Global-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen und das langfristige Stimmungsbild ergibt das Gesamtergebnis "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu dieser Einschätzung geführt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cann Global derzeit bei 0,02 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,021 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Ebenso ergibt der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Abstand von +5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Cann Global. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Cann Global daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bekommt Cann Global somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.