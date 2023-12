Cann Global Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Cann Global notiert aktuell bei 50, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50 und signalisiert somit ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cann Global aktuell bei 0,02 AUD verläuft. Dies führt zu einer „Neutral“-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,021 AUD liegt und somit einen Abstand von +5 Prozent zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ebenfalls bei 0,02 AUD, was einer Differenz von +5 Prozent entspricht und somit ein „Neutral“-Signal zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von „Neutral“ auf Basis beider Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cann Global ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Cann Global ist durchschnittlich, was zu einer „Neutral“-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, wodurch die Gesamtbewertung wiederum als „Gut“ eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Cann Global-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments im Internet.