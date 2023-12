CannTrust Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Diskussionen über Canntrust in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Canntrust mit einer Rendite von -91,74 Prozent deutlich niedriger. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Canntrust mit 111,53 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Canntrust führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei einer Dividende von 0 % ist Canntrust im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,49 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,49 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.