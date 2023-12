Canlan Ice Sports Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel zu Kursgewinnen führen könnten. Für Canlan Ice Sports wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Canlan Ice Sports überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird Canlan Ice Sports derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,04 CAD, während der Aktienkurs bei 4,1 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt mit 4,14 CAD eine Abweichung von -0,97 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Canlan Ice Sports festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz lassen daher eine Bewertung von "Neutral" zu.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Canlan Ice Sports in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,9 Prozent im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 21,04 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.