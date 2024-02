Canlan Ice Sports Aktie: Was macht der Markt?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canlan Ice Sports liegt bei einem Wert von 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,4 (Hotels, Restaurants und Freizeit) deutlich darunter liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Canlan Ice Sports in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Stimmung war größtenteils neutral, wobei an einem Tag keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt der Aktienkurs von Canlan Ice Sports um 21 Prozent über dem Durchschnitt. Die Aktie der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,97 Prozent, während Canlan Ice Sports eine Rendite von 17,58 Prozent erzielt hat. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canlan Ice Sports-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,13 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,27 CAD) liegt auf ähnlichem Niveau (+3,39 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,11 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,89 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Canlan Ice Sports-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.