Canlan Ice Sports Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Anleger-Stimmung bei Canlan Ice Sports in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Canlan Ice Sports liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Canlan Ice Sports in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um 0,39 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +14,22 Prozent für Canlan Ice Sports führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,41 Prozent hatte, liegt Canlan Ice Sports um 18,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Canlan Ice Sports beträgt 2,7 Prozent, was 1,26 Prozent über dem Durchschnittswert von 1,44 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.