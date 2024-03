Canlan Ice Sports Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Aktie von Canlan Ice Sports weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 % auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag von 1,5 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canlan Ice Sports mit einem Wert von 17,76 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 45 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" von 32. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Canlan Ice Sports liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 72, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit mit "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Canlan Ice Sports festgestellt werden. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Canlan Ice Sports in verschiedenen Kategorien überwiegend negative Bewertungen, was auf eine weniger attraktive Investition hinweist.