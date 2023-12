Canlan Ice Sports Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Canlan Ice Sports-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,05 CAD verläuft. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 4 CAD liegt und somit einen Abstand von -1,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,11 CAD, was einer Differenz von -2,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Canlan Ice Sports-Aktie mit 14,61 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,6 Prozent kommt, liegt Canlan Ice Sports mit 22,21 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Canlan Ice Sports überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Canlan Ice Sports für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.