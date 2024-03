Canickel Mining Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Canickel Mining verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Canickel Mining im Branchenvergleich eine Underperformance von -45,87 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -20,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Canickel Mining 45,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann das Unternehmen auch über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Hierbei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher für Canickel Mining in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canickel Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,04 CAD) weicht somit um -42,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Auch bezogen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,05 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Canickel Mining-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Canickel Mining ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,27 auf, was 100 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (335,57). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".