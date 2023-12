Canickel Mining Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Canickel Mining wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV von 0,27 liegt 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" (319,17). Diese fundamentale Bewertung führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse der letzten 7 Tage einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für Canickel Mining basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Canickel Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,17 Prozent, was 42,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canickel Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD lag, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Canickel Mining-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.