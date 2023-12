Cangzhou Mingzhu Plastic Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Cangzhou Mingzhu Plastic liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor bei einer Rendite von -19,67 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,11 Prozent. Auch hier liegt Cangzhou Mingzhu Plastic mit 20,77 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cangzhou Mingzhu Plastic eine Dividendenrendite von 2,48 % aus, was 1,95 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,43 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 71,23 führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.